مؤسس " أمهات مصر " تشدد علي الإجراءات الإحترازية في امتحانات العملي والمواد غير المضافة للمجموع

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوص بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحانات العملى والمواد غير المضافة للمجموع انطلقت، اليوم، في عدد من المدارس، وسط خوف وقلق أولياء أمور الطلاب.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات العملية والمواد الغير مضافة للمجموع علي الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي مثل الكمبيوتر والعلوم والدين والمستوي الرفيع واللغة الإجنبية الثانية مثل الإيطالي والفرنساوي والإلماني والإسباني، بينما ستعقد امتحانات للمواد الغير مضافة للمجموع علي طلاب الصف الثالث الإعدادي وليس لهم امتحانات عملية.

وناشدت عبير، المدارس بالتشديد علي الإجراءات الإحترازية وعلي رأسها تعقيم المدارس أول بأول، والتباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل الفصول واللجان والتشديد علي إرتداء الكمامة، وعدم أستخدام الأدوات الشخصية للغير، في المقابل علي أولياء الأمور توعية أبنائهم والتأكيد عليهم بأرتداء الكمامة طوال فترة الامتحان، واستخدام المنظفات والمعقمات طوال الوقت لحين عودتهم من المدرسة بسلام وآمان.

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ولفتت عبير النظر، إلى أن هناك بعض المشاهد الغير مقبولة كانت اليوم أمام بعض المدارس، وهو تكدس الطلاب وأولياء أمورهم لحين دخول أبنائهم إلي المدرسة، مستطردة:" أن مقدره خوف وقلق الأمهات علي أبنائهم، ولكن التكدس والتزاحم هيضرنا جميعا، ياريت اللي يرافق ابنه إلي المدرسة يدخله ويمشي مباشرة، منعا للزحام".