أرحل عن النادي.. نجم ليفربول يوجه رسالة لصلاح

علق ستان كوليمور، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على تصريحات صلاح بإمكانية رحيله عن الفريق الفترة المقبلة معتبرا ان صلاح يسير في طريق خسارة شعبيته في النادي الإنجليزي.
وقال كوليمور انه يجب على النادي عرض تجديد عقد النجم المصري، وإذا رفض الأخير فالأفضل بيعه دون تردد.
وأشار "مقابلة انتشرت في إسبانية قال فيها إنه غير سعيد بعدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، ووجه ابتسامة لبرشلونة وريال مدريد في تلميح صريح. لم يكن القائد في مباراة بدور المجموعات لدوري الأبطال؟ لا يستحق الأمر كل ذلك. في بعض الأحيان تعبر عن قلقك بشكل علني، وإلا فليقم وكيل أعمالك بالأمر وهذا لم يحدث".
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وأضاف "القصة ستنتهي بطريقة واحدة، أعلم أن كلوب قال إنه تحدث مع صلاح، لكن مدرب ليفربول عليه أن يقول الآتي: مو، كنت رائعا في آخر 3 أو 4 أعوام، سنعرض عليك فرصة الاستمرار هنا طويلا، هذا عرض جديد. لو في هذه اللحظة أشاح صلاح بنظره، افتح الباب وقل له: سنواصل من بعدك. صلاح ليس الرجل الأوحد في أنفيلد. قد تجادل أنه فيرجيل فان دايك، أو جوردان هندرسون، والقائمة تطول".
وأكمل "اعرض عليه 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أو أيا كان ما يريده. لو لم يقبل، اجعله متاحا في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم، قل لنا الحقيقة لو تريد الرحيل، لا توجد مشكلة، لكن على الأقل النادي والمدرب يستحقان الصراحة، قد تفقد سمعتك لأن ليفربول هو الطاغوت (يقصد معبود جمهوره)".
وأتم "أكره التفكير بأن لاعبا تألق في آخر 3 أو 4 أعوام يخرج من الفريق بهذا الشكل. لذا، صلاح، كن صريحا، وقل لنا ماذا تريد، من أجل مصلحة الجميع".
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