محمود العسيلي يروج لأحدث أعماله الغنائية

روج الفنان محمود العسيلي لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "حب غلط"، والتي من المقرر صدورها قريبًا بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع على فتح الله.

أغنية محمود العسيلي الجديدة



نشر العسيلي جزء من كلمات الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث جاءت كالآتي: "ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني ..اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع ".

أزمات محمود العسيلي



وتعرض الفنان محمود العسيلى لأزمات فى حياته بسبب تصريحاته التى جعلته في مرمى نيران السوشيال ميديا وأشهرها كلمته فى إحدى حفلاته بعد طلب معجب التصوير معه، وكان رد العسيلى "معاك واسطة؟، جامد جدا مثلا، يعنى أنت بس اللى بتحبنى، والناس دى كلها بتكرهنى مثلا"، ثم خرج للاعتذار ووصف ما حدث بحسن نية.

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وأيضا دخل العسيلى فى صدام مع إحدى المتابعات من قبل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووصفها بالحشرية، وفى عام 2019 هاجم ميريام فارس بعد تصريحاتها عن سبب قلة حفلاتها فى مصر، ليصفها فى تغريدة على "تويتر" بـ "كارتة" و"خانفة"، وفى عام 2018، شن هجوما على الملحنين والشعراء الشباب عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الإخوة اللى عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك وإنكم كنتم مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر"، ثم خرج ورد العسيلى على الهجوم الذى تعرض له وقتها إن الناس مبتفهمش يعنى إيه خصوصية بنى آدم .

محمود العسيلي وحياته الشخصية



تزوج محمود العسيلى ثلاث مرات الأولى كانت من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد على، الذى يبلغ من العمر 9 سنوات، وتزوج عام 2015 من نادين الملا أما الزيجة الثالثة وهي الحالية من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.