صور..النائب هشام حسين بعد استلام كارنيه عضوية برلمان 2021: ٤ ملفات على رأس أولوياتي



نستهدف تنفيذ مطالب أهالي أكتوبر والهرم والواحات

أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والهرم والواحات، أن ملفات الصحة والتعليم والزراعة والمحليات لها الأولوية في خطة عمله الفترة المقبلة من خلال عضويته في المجلس.

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جاء ذلك عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، مشيرا إلى أن الملفات الأربعة لابد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل مصلحة البلد، قائلا: هدفنا الأساسي مساندة جهود الدولة بالإضافة مصلحة المواطنين بشكل عام ومصالح أهالي الدائرة على وجه الخصوص.

ولفت النائب، إلى أن دائرة أكتوبر والهرم والواحات بها تنوع كبير من حيث السكان وطبيعة كل منطقة، مؤكدا أن لكل منطقة في الدائرة مطالب واحتياجات سنعمل من أجل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يعكف على تجهيز أجندة تشريعية متكاملة في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ومساندة القيادة السياسية في الفترة الحالية لاستكمال مرحلة التطوير والبناء.

