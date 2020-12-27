غدا.. تعليق القداسات فى شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - يبدأ تطبيق القرارات، غدا الإثنين، وتشمل إيقاف خدمة القداسات ويمكن للكهنة إقامة قداس واحد مع الشمامسة، ودون حضور شعبى وإيقاف خدمة مدارس الأحد وكل الإجتماعات بمختلف أنواعها.

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