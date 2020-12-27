صناع الخير: 102 جراحة عيون بالمجان بقرى حياة كريمة فى الأقصر وأسوان

جدة - نرمين السيد - أجرت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" 102 جراحة عيون مختلفة بالمجان لأهالى مستحقين من قرى "حياة كريمة" بعدد من مراكز محافظتى أسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية، بإشراف ورعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تشخيص احتياج الأهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها المؤسسة داخل عدد من قرى "حياة كريمة" بالمحافظتين، وأن العمليات التى تم إجراؤها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلى 29 عملية شبكية. وأشار عبدالجليل إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقل الأهالى من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان. يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور" تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماماً.

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