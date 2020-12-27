صور.. هبوط أرضى فى منطقة الهانوفيل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى العجمى، يفيد حدوث هبوط أرضى بشارع مسجد رسلان، وانتقل مسئولى إدارات الرصد البيئى والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ.

ومن جانبه، قال السيد موسى، رئيس حى العجمى، أن الهبوط ناتج عن انهيار بيارة صرف صحي قديمة كان قد أنشئها الأهالى، مؤكدا على سلامة جميع المرافق والعقارات بمحيط الهبوط.

وأشار رئيس حى العجمى، إلى أنه تم البدء فى إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الشارع إلى طبيعته، حفاظا على سلامة المواطنين.