ننشر القائمة الكاملة لـ جوائز الصحافة المصرية 2020

جدة - نرمين السيد - وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلى:

أولاً: الجوائز العامة

جائزة الإخراج:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ محمد عطية، عن إخراج ملحق بعنوان: واحة المسائى الأسبوعى ـ جريدة الأهرام المسائى ـ مؤسسة الأهرام.

كما قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الثانية.

جائزة الكاريكاتير:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ فوزى مرسى، عن كاريكاتير الفيس بوك وكاريكاتير القمامة ـ جريدة الأهرام ـ مؤسسة الأهرام.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ أنس الديب، عن ملف بعنوان: الإرهاب والقضية الفلسطينية، وملف آخر بعنوان الاحتكار..الرسومات، من جريدة البوابة نيوز.

جائزة التحقيق الصحفى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين أحمد شوقى العطار، عن "تحقيق استقصائي يكشف الأهرامات وأبو الهول فى خطر: الصرف تحت هضبة الهرم"، بمجلة روزاليوسف، وهدى زكريا وأحمد جمال الدين، عن تحقيق "أوجاع أصحاب الجسد الزجاجى على مائدة الروتين.. اليوم السابع ترصد معاناة مرضى"الهيموفيليا"، بجريدة اليوم السابع.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين ولاء نبيل عن "تحقيق تفاصيل المعاناة داخل وحدات الأطفال للصحة النفسية"، بجريدة المصرى اليوم، ومحمود الشال، عن تحقيق استقصائى بعنوان "خانة الديانة.. إسلام الأزواج يحرم أمهات مسيحيات من حضانة الأطفال"، بموقع القاهرة 24.

جائزة الحملات الصحفية:

وفيها قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ محمد أسعد، عن حملة "حول مخالفات طفايات الحريق"، بجريدة صوت الأمة.

وتم منح الجائزة الثانية لـ أشرف أمين، عن تحقيق استقصائى وحملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو، بجريدة اليوم السابع.

جائزة الحوار الصحفى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين نسمة تليمة، عن عمل "بعد فترة طويلة من الصمت.. الكاتب وحيد حامد فى حوار لـ "الأهالى"، وخالد الشامى عن "حوارات مع مرشحى الرئاسة فى الجزائر بما فيهم الرئيس الفائز عبدالمجيد تبون"، بجريدة المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين سها سعيد عن "سلسة حوارات مع رواد ونجوم ماسبيرو لتوثيق مشوارهم الإعلامى"، بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وحمدين حجاج، عن سلسلة حوارات بعنوان: "أعيان مصر"، بجريدة الدستور.

جائزة التغطية الخارجية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ محمد حميد، عن ملف"حروب الغاز.. الطريق إلى روما يمر عبر القاهرة: كيف تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة؟، بموقع المنصة.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين آمال رتيب، عن سلسلة موضوعات حول "ثورة السودان" بجريدة المشهد، ومحمد أحمد طنطاوى، عن ملف الطريق إلى الضبعة يبدأ من "لينينجراد"، بجريدة اليوم السابع.

جائزة الصحافة الاقتصادية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ منة عبدالرازق، عن تحقيق "سعر وهمى.. كيف تخسر مصر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصينى؟، بموقع مصراوى.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ سحر المليجى، والراحلة غادة محمد الشريف عن تحقيق "ماس مصر" خارج الخدمة، بجريدة المصرى اليوم.

جائزة الصحافة الرياضية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للدكتور مدحت رشدى، عن حملة "كشف الملف الأسود للجبلاية"، بجريدة أخبار الحوادث، بمؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ عاطف عبدالواحد، عن ملف "لعبة انتخابات اتحاد الكرة"، بمجلة الأهرام الرياضى.

جائزة الصحافة الثقافية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ حسن عبد الموجود، عن عمل "انفراد مكتب إبراهيم أصلان فى التلغراف"، بمجلة أخبار الأدب، التابعة لمؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ أحمد عاطف، عن عمل "صابر زرد.. الشاعر المنسى"، بجريدة الوطن.

جائزة الصحافة الفنية:

وفيها قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ وليد فاروق محمد، عن سلسلة موضوعات بعنوان "أبيض وأسود"، بمجلة الشباب، مؤسسة الأهرام.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ خليل زيدان، عن عمل "بعد 58 عاماً من الصمت.. عازف التشيللو مجدى فؤاد: هذه أسرار مملكة أم كلثوم"، بمجلة الكواكب، بمؤسسة دار الهلال.

جائزة التصويرالصحفى:

وفيها قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

صحافة الفيديو:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ إبراهيم الطيب، عن عمل "قرار عبور"، بموقع المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين محمد فاروق صالح، ومحمد سعيد الشماع، عن عمل بعنوان "الكولدير سبيل إلى الموت"، موقع جريدة الوطن، ومحمد نبيل، وعز الدين وهدان، عن عمل "الأمومة كلها عادل"، بموقع جريدة الوطن.

ثانياً : الجوائز الخاصة

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة إحسان عبد القدوس فى السبق الصحفى:

قررت اللجنة منح الجائزة لـ إبراهيم السخاوى، عن حوار مع الرئيس البرازيلى الأسبق لولا داسيلفا فى أول حوار لصحيفة عربية، عقب خروجه من السجن، بجريدة الأهرام ـ مؤسسة الأهرام.

جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ ميرفانا ماهر، عن مقال "مستقبلنا مع صوفيا"، وسلسلة مقالات بعنوان "عصر الذكاء"، بمجلة صباح الخير، التابعة لمؤسسة روزاليوسف.

جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل إبراهيم رمضان، عن عمود "سحرة القرن" وعمود "سارق النوم"، بجريدة روزاليوسف.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ محمد توفيق "مقال رسالة إلى قارىء مجهول.. الصحافة فين"، بجريدة الطريق.

جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين زينب عبداللاه، عن ملف بعنوان "جعلوني لاجئاً" جريدة اليوم السابع، ومحمد على حسن، عن عمل "الوطن تفتش فى دفتر أهوال أكثر الحروب دماراً فى تاريخ البشرية"، جريدة الوطن.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية لـ ماجى حامد، عن ملف بعنوان "فلسطين"، مجلة صباح الخير، مؤسسة روزاليوسف.

جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة الاقتصادية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ أحمد صبحى، عن موضوع "شركات التول.. فقاعة صناعة الدواء فى مصر"، بجريدة التحرير.

جائزة حسين عبد الرازق فى الصحافة الاستقصائية:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسى:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة منير كنعان للإبداع الفنى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ أمانى زهران، عن عمل "الجرح الكبير – راية فى الأفق"، بجريدة الأهرام.

جائزة صبرى غنيم فى القصة الإنسانية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ أحمد الليثى، ومها صلاح الدين، عن ملف "أوطان فى القاهرة... هموم متعددة الجنسيات"، بموقع مصراوى.

جائزة صحافة المرأة:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لـ إسلام دياب، عن موضوع "أوجاع من دفتر أحوال محكمة الأسرة.. أجنبيات فى انتظار تنفيذ أحكام الحضانة"، بجريدة الأخبار ـ مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة صحافة البيئة:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لـ خالد عبد الرسول، عن تحقيق "العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح"، وتحقيق "اختفاء الأحزمة الشجرية فى زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئى"، بجريدة الوطن.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين خالد مبارك "رحلة الهبوط إلى كهف "سنور بالصحراء الغربية"، بجريدة الأهرام، وماركو عادل، ومخلص عبد الحى، عن تحقيق "مصر تدخل دائرة العالمية فى الاستفادة من مخلفاتها.. الصرف الصحى ثروة"، بجريدة الأخبار.

جائزة خاصة

قرر مجلس النقابة منح جائزة استثنائية لـ أسماء خليل، بجريدة البوابة نيوز، عن موضوع "البوابة داخل مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية قصص وحكايات لأول مرة".