وزير التموين: لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة رفعت كفاءة وإنشاء شبكة توزيع تتضمن المنافذ الثابثة والمتحركة من خلال إدارتها لنحو 40 ألف منفذ تموينى تضم (بدالى التموين- منافذ جمعيتى- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة)، بحيث أصبح لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة على مستوى الجمهورية.





وأشار، خلال مؤتمر صحفى، الأحد إلى أنه تم خلال العام الحالى تطوير 61 مجمعا، كما جار تطوير 10 مجمعات من المستهدف إنجازها خلال خطة العام المالى (2021-2020)، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تطوير 47 مجمعا، موضحا أن إجمالى تكلفة مشروع المجمعات الاستهلاكية لعام 2020 بلغت 2ر34 مليون جنيه.

أضاف المصيلحى، أن الفترة من 2016 إلى 2020 تم تنفيذ مشروع"جمعيتى" على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى 3119 منفذا، والمرحلة الثانية 1112 منفذا ، والمرحلة الثالثة تضمنت 1491 منفذا بإجمالى بلغ 5722 منفذا، وجار افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة ليصل عدد المنافذ خلال المراحل الثلاث إلى 6200 منفذ.

كما لفت الوزير إلى أنه خلال العام المقبل من المستهدف تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع بإجمالى 5118 منفذا، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى تقع على نطاق القرى الأكثر احتياجا (1000 قرية) نحو 341 طلبا يقع فى 13 محافظة.

أضاف أنه سيتم وضع برنامج زمنى لمعاينة باقى طلبات المرحلة الرابعة وفقا لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف المراكز بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه من المستهدف بأعداد المنافذ المفتتحة فى 2021 نحو 7000 منفذ مفتتح على مستوى محافظات الجمهورية.

وعن مشروع المنافذ المتنقلة، قال المصيلحى إن الوزارة قامت بإنشائها منذ عام 1995 وقامت بتسليم 5 مراحل سابقة بإجمالى بلغ 2414 سيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير 4828 فرصة عمل، مشيرا إلى أنه خلال 2018 تم عقد بروتوكول بين الجهاز الإدارى للمشروع والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسليم السلع الغذائية للسيارات بديلا عن عن نشاط البوتجاز.

أوضح أن مشروع السيارات المتحركة ومشروع المنافذ المتنقلة ينقسم إلى سيارات حمولة 5 أطنان بلغ عددها 72 سيارة أما بالنسبة لحمولة 5ر1 طن بلغ عددها 61 سيارة، وبالنسبة للسيارات الحمولة طن بلغ عددها 100 سيارة تم تسليمهم من إجمالى 250 سيارة مجهزة للتسليم فى المرحلة الحالية وجار تسليم باقى السيارات.

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تقوم بمشروع تطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، مشيرا إلى أنه من المستهدف فى المرحلة الأولى تطوير 5625 مخبزا بالتعاون مع الجهات المعنية ،وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور.