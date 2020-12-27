نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات عاجلة جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف علّيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم عددا من القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي قرار رقم 685 لسنة 2020 بشأن الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 ديسمبر 2020.

وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية.

قانون البحوث الطبية الإكلينيكية:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إصدار القانون رقم 214 لسنة 2020 قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بالتجارب السريرية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص هذا القانون فى المادة الثانية بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي أمس السبت اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وفقًا لما جاء في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في اطار مسار المفاوضات بهدف الوصول الي حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.