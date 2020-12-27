سعر الدولار الان مع انتهاء تعاملات اليوم في البنوك الرسمية

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لحضراتكم سعر الدولار الان في مصر بتحديث يومي مستمر، حيث شهدت الأسعار استقرار مع نهاية تعاملات اليوم في العديد من البنوك الرسمية، حيث أنه سجل في البنك الأهلي المصري منذ قليل 15.64جنيه للشراء و15.74 للبيع، وترتبط العديد من الأعمال التجارية بسعر العملة الأميركية يومياً، وذلك بسبب استيراد العديد من المنتجات والسلع من الدول بالدولار، وبالتالي فإن السعر يؤثر كثيراً على أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصرية.

سعر الدولار الان في مصر

وشهد سعر الدولار الان اليوم في البنك المركزي استقرار مع بداية تعاملات اليوم وحتى انتهاء اليوم، حيث سجل سعر العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، وكذلك سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيهاً للشراء و15.74 جنيهاً للبيع، وسجل نفس السعر في بنك مصر، أما في البنك التجاري الدولي فقد سجل منذ قليل 15.65 جنيهاً للشراء و15.75 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ونحاول دائماً خلال هذه الفترة تقديم سعر الدولار في مصر بتحديث يومي من أجل خدمة جميع متابعي موقع مصر فايف الكرام، حيث سجل اليوم سعر الدولار في بنك عودة 15.66 جنيهاً للشراء و15.75 جنيهاً للبيع، أما في بنك الإسكندرية فقد سجلت العملة الأمريكية 15.64 جنيهاً للشراء و15.74 للبيع، وسجل السعر في بنك أبو ظبي منذ قليل 15.66 للشراء و15.76 جنيهاً للبيع، كما سجل في بنك القاهرة 15.64 جنيهاً للشراء و15.74 للبيع.

ونجح البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة في السيطرة على سعر الدولار في مصر، والقضاء على السوق السوداء تماماً بعد قرارا تحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري، وبالتالي أصبح السعر في البنك أعلى من السعر خارج لدرجة أدت في النهاية غلى القضاء على تجار السوق السوداء، ولا سيما بعد توافر الدولار في مصر.