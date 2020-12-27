الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة المسؤول الحكومى المحترف بـ البحيرة

جدة - نرمين السيد - استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، التدريب الفعلى للمبادرة القومية "المسؤول الحكومى المحترف" بمحافظة البحيرة، حيث بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمى الخدمات الجماهيرية لمدة 20 يومًا بالقاعات التدريبية بالمحافظة.





تأتى محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية التى تسعى إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإدارى للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وقد بدأت المرحلة الثالثة من المبادرة بمحافظة البحيرة بتدريب عبر المنصة الرقمية للأكاديمية لمدة 25 يومًا فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر2020.

يشار إلى أن "المسؤول الحكومى المحترف" هى مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.