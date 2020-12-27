الرى: سقوط فاصل بطول 20 مترا لـ 5 بلاطات خلال أعمال تبطين ترعة البرمبل

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، التفتيش الفنى بالوزارة، ورئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات للمعاينة على الطبيعة، وأوضحت المعاينة أن أعمال التأهيل الجارى تنفيذها حالياً على ترعة البرمبل تمتد بطول 3.60 كيلومتر، والأعمال المنفذة بحالة جيدة ومستقرة، فيما عدا فاصل بطول 20 مترا لـ 5 بلاطات خرسانية حدث لها سقوط وتهاوت نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين، وجار حالياً رفع وإزالة البلاطات المنهارة بمعرفة الشركة المنفذة وإعادة التبطين مرة اخرى لهذه المسافة.





جدير بالذكر أنه جار حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع كأحد المشروعات القومية التى تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهيرات، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه تنتهى منتصف عام 2022. وشكرت الوزارة المتابعين للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعى لحرصهم على المشروع القومى ومعالجة أى مشكلة فى مهدها، وتهيب بهم المحافظة على ما تحقق، وعدم إلقاء أى مخلفات فى الترع التى تم الانتهاء من الأعمال بها، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

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