مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية باكستان في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 27 ديسمبر الجاري، عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، مما أسفر عن وفاة أربعة عسكريين باكستانيين.
هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتتقدم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني.
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