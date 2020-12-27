نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام الأولي في العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الإثنين:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري



شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة



شبورة ورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد



شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - مرسى علم ) على فترات متقطعة



شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد



شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



- يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- يوم السبت المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.