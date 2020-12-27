نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج منافسات السباحة والسباحة بالزعانف للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج بطولة السباحة والسباحة بالزعانف ضمن منافسات النسخة 48 من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد المصرية والتي استضافتها جامعة الإسكندرية على مدار ٣ أيام، بمشاركة ٢٩٧ طالبا وطالبة يمثلون ٣٢ جامعة، عن حصول عمر طه من جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الطلبة في سباق ٥٠ متر (Freestyle)، وإنجي محمد من جامعة الإسكندرية على المركز الأول في نفس السباق على مستوى الطالبات.

وفي سباق ١٠٠م (Breaststroke) جاء دالي ديميتري من الأكاديمية العربية في المركز الأول على مستوى الطلبة، وعلى مستوى الطالبات جاءت سلمي أشرف من جامعة المنصورة في المركز الأول، وفي الـ ٢٠٠ متر فاز فارس محمد من جامعة الإسكندرية بالمركز الاول.. في حين حصد أحمد عادل من الجامعة البريطانية المركز الاول في سباق ٢٠٠ متر (Backstroke) على مستوى الطلبه، وداليا محمد من جامعة الإسكندرية المركز الاول في الـ ١٠٠متر على مستوى الطالبات.

وفي ١٠٠متر (Butterfly) جاء خالد عبدالناصر من جامعة القاهرة في المركز الاول على مستوى الطلبة، وسارة محمد من جامعة القاهرة في المركز الاول بنفس السباق على مستوى الطلبات، في حين جاء إبراهيم أحمد من الأكاديمية العربية في المركز الأول في الـ ٢٠٠ متر.

اما في سباق ١٠٠ متر (Freestyle) على مستوى الطلبة فحصل مصطفي الطحان من التعليم العالي على المركز الأول، وفي نفس السباق على مستوى الطالبات حصلت روان محمد من الجامعة الأمريكية على المركز الأول، وفي ٤٠٠ متر حصل يوسف هاني من جامعة مصر الدولية على المركز الأول على مستوى الطلبة، وفي ١٥٠٠متر حصل كريم مجدي من جامعة فاروس على المركز الأول على مستوى الطلبه ايضا.

كما فازت الأكاديمية العربية بالمركز الاول في الترتيب العام للجامعات في سباق 4 × 100 (Freestyle Relay) على مستوى الطلبة، وجاءت جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، ثم جامعة القاهرة في المركز الثالث، أما على مستوى الطالبات في نفس السباق فحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول، والجامعة الألمانية على المركز الثاني، والأكاديمية العربية على المركز الثالث.

وفي سباق ٢٠٠متر (IM) فاز عمر تامر من الأكاديمية العربية بالمركز الأول على مستوى الطلبة، وعلى مستوى الطالبات فازت سلمي أشرف من جامعة المنصورة بالمركز الاول، في حين جاء معاذ طارق من جامعة الإسكندرية في المركز الاول في سباق ٥٠متر (Back special needs) على مستوى الطلبة، وعبد الله عصام من جامعة الإسكندرية في المركز الاول في الـ ١٠٠متر من نفس السباق.

وفازت الأكاديمية العربية بالمركز اول في الترتيب العام ببطولة السباحة على مستوى الطلبة، ومن بعدها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وحلت جامعة القاهرة ثالثا، وعلى مستوى الطالبات جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الأول، والأكاديمية العربية في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث.. أما على مستوى منافسات الإحتياجات الخاصة للطلبة ففازت المعاهد العليا بالمركز الأول، وجامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، وجامعة حلوان بالمركز الثالث.. وفي منافسات الطالبات حصدت الجامعة الأمريكية المركز الأول، والمعاهد العليا المركز الثاني، وجامعة حلوان المركز الثالث.. كما توجت جامعة الإسكندرية بالترتيب العام في منافسات السباحة بالزعانف على مستوى الطالبات، وجاء بعدها الأكاديمية العربية في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث.

يذكر أن البطولة اقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.