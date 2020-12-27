رصيد إجازات الموظفين التي لا تُخصم من الراتب بخلاف الإجازات الإعتيادية والعارضة

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لمتابعي مصر فايف رصيد إجازات الموظفين التي يمكنهم الحصول عليها، وبأجر كامل ولا يتم خصمها من الراتب، وهذا خلاف الإجازات الإعتيادية والعارضة، حيث يكفل قانون الخدمة المدنية مزايا كثيرة للموظفين العاملين بالدولة، ومنها الإجازات الرسمية والإعتيادية والمرضية وغيرها.

رصيد إجازات الموظفين التي لا تخصم من الراتب

هذا وقد كفل القانون للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حصولهم على إجازة لا يتم خصمها من الراتب الشهري، وذلك في بعض الحالات الآتية.

1- العامل المريض أو المصاب له الحق في الحصول على إجازة مرضية تقوم الجهات الطبية بتحديدها ولا يتم خصمها من المرتب.

2- كذلك هناك رصدي إجازات الموظفين تحصل عليها المرأة العاملة، حيث لها الحق في الحصول عى إجازة وضع لمدة 4 شهور، تشمل الفترة قبل الوضع وبعده، ولا تقل هذه الإجازة عن 45 يوم، ويشترط تقديم شهادة طبية مثبت بها تاريخ الوضع، كما تستحق المرأة العاملة هذه الإجازة مرتين فقط طوال فترة الخدمة.

3- كون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

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وفي سياق متصل فإن قانون الخدمة المدنية فإن هناك إجازات إعتيادية يحصل عليها الموظفين المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكون بأجر كامل، حيث تبدأ الإجازات الإعتيادية من 15 يوم وكذلك 21 يوم في العام، وأحياناً 30 يوم وكذلك 45 يوم، وذلك بحسب الدة التي التي قضاها الموظف في الخدمة، وللمزيد من خلال هذا الرابط.