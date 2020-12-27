مجدي "أفشة" يكشف عن مفاجأة للجماهير غدا

وجه لاعب النادي الأهلي مجدي "افشة" رسالة للجماهير عبر "الاستوري" بحاسبه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والتي كشف خلالها أنه وبنسبة كبيرة، ستتحول المسحة الخاصة به غدا إلى سلبية، قائلاً: الحمدلله علي كل حال،لا أعاني من أي أعراض فيروس كورونا و إن شاء الله المسحة القادمة تكون سلبيه نلتقي قريباً.

وتابع: "الحمد لله علي كل الأحوال ،اكرمنا الله بنعم كبيرة جداً،حتي في الابتلاء كان رحيم كريم بفضل من الله لا اعاني من اي اعراض واتمتع بصحة جيدة".

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