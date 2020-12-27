مجدي "أفشة" يكشف عن مفاجأة للجماهير غدا

وجه لاعب النادي الأهلي مجدي "افشة" رسالة للجماهير عبر "الاستوري" بحاسبه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والتي كشف خلالها أنه وبنسبة كبيرة، ستتحول المسحة الخاصة به غدا إلى سلبية، قائلاً: الحمدلله علي كل حال،لا أعاني من أي أعراض فيروس كورونا و إن شاء الله المسحة القادمة تكون سلبيه نلتقي قريباً.
وتابع: "الحمد لله علي كل الأحوال ،اكرمنا الله بنعم كبيرة جداً،حتي في الابتلاء كان رحيم كريم بفضل من الله لا اعاني من اي اعراض واتمتع بصحة جيدة".
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واختتم قائلاً: "احاول ممارسة التمارين المنزلية قدر المستطاع وإن شاء الله المسحة القادمة تكون سلبية واعود للتدريب الطبيعي أقوي من الأول اشتقت جداً للنادي والتدريبات لكن الحمد لله دائما وابدا،بشكركم جداً علي الدعوات الصادقة والرسائل الجميلة ،غمرتوني بشعور طيب لامثيل له،شكراً لكل الأهل والأصدقاء من كل قلبي ،نلتقي قريباً إن شاء الله".
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اعلن عن إصابة لاعب الفريق بفيروس كورونا حيث لم يستطيع السفر مع بعثة الفريق الي النيجر وانتهت المباراه بنتيجة 1/0 لصالح القلعة الحمراء.
الكورونا تضرب الأهلي
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن وجود ثلاث عينات إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق، وذلك قبل السفر إلى النيجر لبداية المشوار الأفريقي.
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وبهذا يغيب كل من عمرو السولية ومجدي أفشة ورامي ربيعة، والمدير الفني بيتسو موسيماني عن مباراة سينوديب القادمة.
وتُقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.
هدف أفشة أفضل أهداف أفريقيا
فاز هدف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الاهلي، والذي سجله في شباك نادي الزمالك، كهدف فوز الأهلي بالبطولة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجائزة أفضل هدف في البطولة.
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وكانت المنافسة مشتعلة بين هدف أفشة وهدف شيكابالا الذي سجله في نفس المباراة، بشباك النادي الأهلي، حيث فاز هدف أفشة الشهير بـ "القاضية ممكن" بعدما حصد 52.5 % من الأصوات، مقابل 47.5% لصالح هدف شيكابالا.
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