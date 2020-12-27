قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيهتم بكل ما يهم المواطن علي كافة المستويات، وفق رؤية مصر الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا علي أن حزب مستقبل وطن له أجندة تشريعية ورقابية سيعمل علي تنفيذها بما يفيد المواطن.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن الحزب سيعمل علي خدمة المواطن من كافة فئات المجتمع،وسيكون لحزب مستقبل وطن طفرة كبيرة علي المستوي التشريعي بما يهم المواطن.
فيديو..النائب عيد حماد لـ دوت الخليج : طموحات المواطنين كبيرة والتعليم والصحة في الأولويات
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى 90نائب.
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو..النائب أحمد سعد نويصر لـ دوت الخليج: مستقبل وطن سيحدث طفرة ببرلمان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.