فيديو..النائب أحمد سعد نويصر لـ دوت الخليج: مستقبل وطن سيحدث طفرة ببرلمان 2021

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيهتم بكل ما يهم المواطن علي كافة المستويات، وفق رؤية مصر الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا علي أن حزب مستقبل وطن له أجندة تشريعية ورقابية سيعمل علي تنفيذها بما يفيد المواطن.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن الحزب سيعمل علي خدمة المواطن من كافة فئات المجتمع،وسيكون لحزب مستقبل وطن طفرة كبيرة علي المستوي التشريعي بما يهم المواطن.

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ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى 90نائب.