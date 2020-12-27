كمال شافعى لـ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيكون فى خدمة الناس.. وملفات التعليم والصحة

قال النائب كمال شافعى، عضو مجلس النواب، نتوقع أن يكون البرلمان المقبل سيكون فى خدمة الناس ويراعى مصالحهم.

وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، إن من ضمن أولوياته تحت القبة فى البرلمان، ستكون متعلقة بالصحة والتعليم، كما أكد على أنه سيسعى للإنضمام إلى لجنتى الخطة والموازنة والإدارة المحلية.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن الحزب سيعمل علي خدمة المواطن من كافة فئات المجتمع،وسيكون لحزب مستقبل وطن طفرة كبيرة علي المستوي التشريعي بما يهم المواطن.