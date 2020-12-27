كمال شافعى لـ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيكون فى خدمة الناس.. وملفات التعليم والصحة

قال النائب كمال شافعى، عضو مجلس النواب، نتوقع أن يكون البرلمان المقبل سيكون فى خدمة الناس ويراعى مصالحهم.
وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، إن من ضمن أولوياته تحت القبة فى البرلمان، ستكون متعلقة بالصحة والتعليم، كما أكد على أنه سيسعى للإنضمام إلى لجنتى الخطة والموازنة والإدارة المحلية.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن الحزب سيعمل علي خدمة المواطن من كافة فئات المجتمع،وسيكون لحزب مستقبل وطن طفرة كبيرة علي المستوي التشريعي بما يهم المواطن.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى 90نائب.
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
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