ننفرد بنشر تفاصيل النظام العلاجي لاعضاء مجلس الشيوخ .. 3 مقترحات لعلاج الشيوخ والتعاقد مع شركات عالمية لتقديم الخدمة الطبية

واوضحت النائبة نجوي عمران فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان الاقتراح الثالث الذي تم طرحه هو الجمع بين النظامين الداخلي والخارجي بان يكون العضو له الحق فى نظام العلاج الداخلي المتبع لاعضاء مجلس النواب وكذلك تتحمل الشركات تكاليف العلاج الخارجي مشيرة الى ان النظام المتبع كان يجبر النائب على دفع جزء من الاموال خارج عيادات ومستشفيات المجلس ويقوم باخطار المجلس لاسترداد امواله مشيرة الى ان النظام الثاني الذي يعتمد على التعاقد مع شركات تأمين هو الانسب فى المرحلة المقبلة .

وكشفت النائبة ان الاجتماع القادم لاعضاء المجلس من الاطباء والصيادلة سيكون يوم الاربعاء مع وجود عدد من مندوبي شركات التامين لعرض العروض المناسبه لمجلس الشيوخ وسيتم النظر فيها واختيار العرض الامثل الذي سيتعاقد معه مجلس الشيوخ .

ومن جهتها قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ ان الاجتماع اليوم كان لمناقشة ملف التامين العلاجي والصحي لاعضاء مجلس الشيوخ وتم مناقشة الانظمة المختلفة للمفاضلة بينها للنظام العلاجي الامثل لاعضاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة تامين لتقديم الخدمه الطبية المتكملة لاعضاء مجلس الشيوخ .

واكدت النائبة رشا اسحاق فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان النظام العلاجي سيكون بالفئة العمرية لاعضاء مجلس الشيوخ وسيتم تقسيم الاعضاء حسب الفئة العمرية لكل نائب .