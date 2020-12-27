خاص لتحيا مصر.. الاربعاء المقبل اجتماع اعضاء الشيوخ مع شركات التأمين لاختيار النظام العلاجي للاعضاء

أكدت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان اجتماع المجموعة الطبية من اعضاء مجلس الشيوخ سيكون يوم الاربعاء المقبل بالاشتراك مع مندوبي شركات التأمين لطرح عروضهم على مجلس الشيوخ فيما يخص النظام الصحي لاعضاء مجلس الشيوخ واختيار الانسب .
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أنه سيتم الاتفاق مع إحدي الشركات، لاختيار النظام الصحي العلاجي لاعضاء مجلس الشيوخ، خاصة أنه سيتم تقسيم النواب أعضاء الشيوخ حسب الفئة العمرية للنظام العلاجي الجديد.
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وكان قد عقد اعضاء مجلس الشيوخ من الاطباء والصيادلة اجتماعا مع الامين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان لمناقشة اختيار النظام العلاجي والصحي لاعضاء مجلس الشيوخ حضر اللقاء 30 نائب عبر تقنية الفيديو كونفراس .
ويشمل البرنامج لمحة تعريفية عن المجلس، واختصاصاته، وأجهزته البرلمانية، ودور اللجان النوعية به، واختصاصاتها فى اللائحة، كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.
كان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل المجلس، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.
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