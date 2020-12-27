خاص لتحيا مصر.. الاربعاء المقبل اجتماع اعضاء الشيوخ مع شركات التأمين لاختيار النظام العلاجي للاعضاء

وقبلها استقبل رئيس مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية حشد من الوزراء وكبار المسؤولين في الداخل والخارج، كما عقدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ موخرا برنامجا تدريبيا يستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس.

ويشمل البرنامج لمحة تعريفية عن المجلس، واختصاصاته، وأجهزته البرلمانية، ودور اللجان النوعية به، واختصاصاتها فى اللائحة، كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

كان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل المجلس، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.

