فيديو..النائب طارق سعيد حسانين لـ دوت الخليج: لابد من حسم قانون الإيجار القديم ببرلمان 2021



قال طارق سعيد حسانين، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يتم حسمه ببرلمان 2021، خاصة أن تداعياته السلبية علي جميع أطرافه في حاجة للحسم دون إشكالياته أكبر من ذلك، مع إصدار قانون الأحوال الشخصية، وأيضا التعجيل بتطبيق قانون التأمين الصحي علي فترة زمنية أقل وليس الانتظار لـ15 عامًا.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا .

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.