قال طارق سعيد حسانين، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يتم حسمه ببرلمان 2021، خاصة أن تداعياته السلبية علي جميع أطرافه في حاجة للحسم دون إشكالياته أكبر من ذلك، مع إصدار قانون الأحوال الشخصية، وأيضا التعجيل بتطبيق قانون التأمين الصحي علي فترة زمنية أقل وليس الانتظار لـ15 عامًا.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا .
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو..النائب طارق سعيد حسانين لـ دوت الخليج: لابد من حسم قانون الإيجار القديم ببرلمان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.