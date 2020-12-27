السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطن

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من التموين سواء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة التموين، أنه تم تطوير 300 مكتب تموينى متطور، ومراكز الخدمة المتطورة، لافتًا إلى أنه من المستهدف تطوير 553 مركزًا تموينيًا متطورًا، بحيث يتم تقديم خدمات تموينية متطورة وجارى استكمال أعمال التطوير لـ20 مركز خدمة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020.

تناول التقرير الحديث عما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020/ 2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/ 2020 إلى 84%.

أظهر التقرير توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.

وقال إن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، إضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

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أوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ20%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يومياً عام 2019.

