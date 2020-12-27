وكيل ساسي: اللاعب لن يجدد للزمالك إلا في حالة الحصول على مستحقاته

كشف مهند عوني وكيل أعمال لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، عن رغبه اللاعب القوية في تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، شدد عوني، على ان فرجاني لن يجدد إلا في حال حصوله على المستحقات المتأخرة.

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وكشف عوني عن وجود عروض أبرزهم الدحيل القطري، ونادي من الإمارات يرغبان في التعاقد مع ساسي، إلا ان اللاعب يضع امامه الأولوية للزمالك، مؤكدا، هذا ما يريده ساسي، ننتظر الاتفاق بشكل نهائي مع إدارة الزمالك حول كافة التفاصيل وتوفير المستحقات المتأخرة".