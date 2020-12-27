فيديو.. شحاته أبو زيد لـ دوت الخليج: القضايا الإقتصادية علي أولوياتي ببرلماني 2021



قال النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب،أن برلمان 2021 يتميز بالتعددية الحزبية وهو أمر يصب لصالح الحياة البرلمانية ويثري الحياة السياسية، بعد أن تم اختيارهم بكل حرية وديقراطية في انتخابات 2020.



جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن القضايا الاقتصادية ستكون علي أولواته والتى من شأنها أن تساعد علي التنمية، بجانب ملف الشباب والبطالة، مشيرا إلي أنه سينضم للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، متنميا أن يكون له دور في اللجنة والإضافة له بخبراته التى إكتسبها علي مدار الفترة الماضية .