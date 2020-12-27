عبد الفتاح محمد لـ دوت الخليج: نأمل أن يستشعر المواطن بالتقدم الاقتصادى.. والعشوائيات أصبحت مناطق راقية

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، أتمنى خدمة أهلى بلدى الذين شرفونى بتمثيلهم داخل البرلمان، وسأسعى دائمًا تقديم كل العون لهم.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، نحمل أجندة تشريعية سنلتزم بها جميعًا، ونلاحظ تقدم كبير فى الاقتصاد، لكننا نأمل تعظيم تلك الاستفادة، حتى يشعر بها المواطن البسيط.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى التقدم الكبير فى العشوائيات، حتى أنها تحولت إلى مناطق راقية جدا، مثل منطقة "بشاير الخير"، مشيرً إلى أنها محل فخر، لما تتضمنه من خدمات كبير تساعد المواطنين على الحياة بشكل أفضل.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.