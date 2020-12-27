فيديو وصور.. سلطان والقطامي يُنهيان إجراءات استلام كارنيهات عضوية برلمان 2021



أنهي كل من النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بدائرة الهرم وأكتوبر والواحات، والنائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إجراءات استلام عضوية برلمان 2021، من الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، واستلام الحقيبة البرلمانية .

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ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.

