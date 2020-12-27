مران الأهلي..أول ظهور لموسيماني في التتش بعد تعافيه من كورونا "فيديو"

ظهر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب التتش بمقر النادي الأحمر في الجزيرة، وذلك لأول مرة منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لبيتسو وهو يمشي بملعب التتش، عبر خاصية "استوري"، وعلقت قائلة: "انظر من عاد".



إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا تعرض الجنوب أفريقي بيستو موسيماني للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد إيجابية مسحته التي ظهرت نتيجتها يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 ديسمبر وخضع موسيماني للعزل المنزلي واتبع البروتوكول الطبي لمدة 10 أيام، حتى تغيرت المسحة الخاصة به إلى سلبية، وتعافى من الفيروس أمس. اقرأ أيضا: موسيماني: مروان هو من يسجل الأهداف... ولا يمكن نسيان أهدافة ولمساته

وحرص أن يجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتصالا بالجنوب أفريقي، للإطمئنان على حالته الصحية، ورفع روحه المعنوية. وحرص أن يجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتصالا بالجنوب أفريقي، للإطمئنان على حالته الصحية، ورفع روحه المعنوية. ومن جانب آخر اجتمع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالجهاز الفني للفريق، للوقوف على كيفية إدارة الفريق في الفترة المقبلة حتى عودة موسيماني وشفائه من الكورونا، والذي استقروا فيه أن يقود كافين جونسون المدرب العام، قيادة الفريق الأحمر.

موسيماني: هدف أفشة يشعرني بالقشعريرة



علق المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على هدف أفشة في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك وذلك بعد حصوله على أفضل هدف في البطولة هذا العام متفوقا على هدف شيكابالا في النادي الأهلي في نفس المباراة. وسجل أفشة هدفا رائعا في الوقت القاتل في شباك نادي الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام ليحسم به اللقب لالصالح فريقه على حساب غريمه التقليدي الفارس الأبيض. وتم اختيار الهدف الأفضل في البطولة عن طريق استفتاء اجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبرحسابه الرسمي على موافع التواصل الاجتماعي تويتر أمس وفاز به أفشة بعدما حصل على نسبة 51% من جملة التصويت بيبنما حصل هدف شيكابالا على 49% من جملة التصويت وعلق بيتسو عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد فوز هدف أفشه بجائزة أفضل هدف في البطولة" هدف عظيم, هدف القرن , وأشعر بالقشعريرة كلما شاهدت ذلك الهدف"

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