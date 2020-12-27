فيديو..النائب عرفه صالح: طموحات أهل حلوان فى أولوياتي ببرلمان 2021

وجه النائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب،عن دائرة حلوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهوده التنموية في الشارع المصري، والتغلب علي إشكاليات المواطن، مؤكدا علي أن مجلس النواب 2021 سيكون خير عون له خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب 2021، مؤكدا علي أن طموحات الأهالي فى حلوان ستكون فى الأولويات دائما من قبل مجلس النواب، بجانب القيام بالدور الرقابي والتشريعي.



ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.