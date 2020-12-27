أمين عام الشيوخ: نستهدف توفير مظلة علاجية مناسبة للأعضاء

أكد المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفيرأفضل نظام صحي لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف: نستهدف توفير مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.

وأوضح (أمين عام الشيوخ) أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على إشتراكات السادة النواب