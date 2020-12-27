فيديو.. محمد الحسينى لـ دوت الخليج: الغرض من الأدوات الرقابية البناء.. وكنت صاحب الاستجواب الوحيد

قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، إن الغرض الأساسى من الأدوات الرقابية ليس الهدم بل البناء، وكنت صاحب الاستجواب الوحيد فى البرلمان المقبل، المتعلق بوزراة الصحة.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، لدينا قيادة سياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسيى، وتقدم كل يوم رسائل يومية، تحث المواطنين على العمل والسعى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات المهمة التى سيطرحها فى مجلس النواب المقبل، منها ما يتعلق بالإسكان والشباب والرياضة والتعليم.

وعن وصوله مجلس النواب الماضى بالعجلة، أكد الحسينى أن تلك اللقطة كانت نتيجة عزمة قبل الانتخابات، إنه إذا حالفه التوفيق سيذهب بالعجلة إلى البرلمان وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن حالته المادية مستقرة، لكنه جاء بـ" تاكسي" تلك المرة.