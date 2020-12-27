مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق شخصية 2020 للريادة التكنولوجية بإفريقيا



تقوم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بعد غدٍ الثلاثاء بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام ٢٠٢٠ على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.

وذلك وفقاً للاعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الافريقية.

ويستند الاختيار بشكل صارم على ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية من كل دول القارة. ومن ثم التصويت السري المباشر لاختيار الفائز، وهو الذي انتهي هذا العام للنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، حيث حصل على 72% من أصوات خبراء الصناعة والمهنيين والشركات في إفريقيا.

وأعرب النائب حسانين، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بهذا الاختيار والذي يعكس أهمية مصر بالنسبة للدول الإفريقية ومدى التقدم الذي تحظى به من مكانة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا علي أن هذا الاختيار يلقي عليه مسئولية كبيرة لمواصلة التركيز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًّا وإقليميًّا وتسريع نجاحه.

يشار إلي أن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلا لحزب الشعب الجمهوري، ويضع ملف تكنولوجيا المعلومات والأتصالات علي أولوياته تحت قبة مجلس الشيوخ، والتغلب علي كافة إشكالياته وتقديم رؤي ومقترحات تدعم جهود الدولة المصرية فى قطاع الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا التحول الرقمي علي كافة المستويات والمجالات بالواقع المصري وتعميقه وجوده بالواقع المصري.