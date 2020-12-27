رهف القنون تثير الجدل بعد طلقها وتهديدات زوجها السابق

رهف القنون تصدرت أزمة طلاق الناشطة السعودية محرك البحث الشهير "جوجل" في العديد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد تهديد طليقها لوفولو راندي الذي أكد خلاله أنه سيحارب من أجل حضانة ابنته.

أزمة طلاق رهف القنون



لن تعلق رهف القنون على تهديد طليقها، حيث قررت حذف لوفولو من قائمة الأصدقاء لديها ليقوم هو بنفس التصرف ويحذف كل الصور التي تجمعه مع رهف بجانب حذفه لرهف القنون من قائمة أصدقائه على الرغم من حالة التوافق والرومانسية التي ظهر بها الثنائي طول فترة علاقتهما.

كانت بداية الأزمة عندما أعلنت رهف القنون انتهاء علاقتها مع والد طفلتها بانا، حيث أكدت أنها تمر بمرحلة تخبط ولا يمكنها التأكد من ميولها لذلك اتخذت هذا القرار الصادم.

وأشارت، إلى أنها اتخذت قرار الارتباط في سن صغير ولم تكن مستعدة لعلاقة جدية بهذا الشكل، الأمر الذي تسبب في جدل كبير بخاصة وأنها عاودت نشاطها على السوشيال ميديا ونشرت العديد من التعليقات لتؤكد أنها متفائلة بالعام الجديد وتستعد لبداية جديدة".

كتبت رهف القنون: "لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة.. وسيكون عام 2021 عامًا رائعًا مليئًا بالأشياء العظيمة والسعادة والنجاح لي".

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الجدير بالذكر، أن رهف القنون اعتادت على إثارة الجدل بشكل دائم عبر مواقع التواصل المختلفة، لينقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض لطريقتها في الحياه وأسلوبها.

