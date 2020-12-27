بعد حصوله علي شخصية العام بأفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والأتصالات..مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق



تقوم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بعد غدٍ الثلاثاء بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام ٢٠٢٠ على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي وذلك وفقاً للاعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الافريقية.



واخُتير النائب حسانين أحمد توفيق، عضو مجلس الشيوخ المصري، كشخصية رائدة ومؤثرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، لعام 2020 علي مستوي القارة الإفريقية ممثلاً لمصر.



جاء ذلك وفق إعلان رسمي صادر عن منظمة أفيكتا AFICTA؛ التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الإفريقية، حيث تستهدف التركيز على تحديد أبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص الإفريقيين، الذين كانت لهم إنجازات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الحكومات والمواطنين علي مستوي القارة الإفريقية. جاء ذلك وفق إعلان رسمي صادر عن منظمة أفيكتا AFICTA؛ التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الإفريقية، حيث تستهدف التركيز على تحديد أبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص الإفريقيين، الذين كانت لهم إنجازات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الحكومات والمواطنين علي مستوي القارة الإفريقية. مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق شخصية 2020 للريادة التكنولوجية بإفريقيا



ويستند الاختيار بشكل صارم على ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية من كل دول القارة. ومن ثم التصويت السري المباشر لاختيار الفائز، وهو الذي انتهي هذا العام للنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، حيث حصل على 72% من أصوات خبراء الصناعة والمهنيين والشركات في إفريقيا.



وأعرب النائب حسانين، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بهذا الاختيار والذي يعكس أهمية مصر بالنسبة للدول الإفريقية ومدى التقدم الذي تحظى به من مكانة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا علي أن هذا الاختيار يلقي عليه مسئولية كبيرة لمواصلة التركيز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًّا وإقليميًّا وتسريع نجاحه.

