محمد جبريل لـ دوت الخليج: الدور الرقابى والتشريعى عبء كبير.. والصحة والتعليم ضمن أولوياتى

قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يحمل العديد من التحديات، والدور الرقابي والتشريعى يمثل عبء كبير على النواب، لحاجتنا الماسة فى تفعليهم.

وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، الدولة تعيش حالة من التقدم والازدهار، ومن الضرورى وجود مجموعة من النواب قادرة على سن التشريعات فى مصر.

وأكد جبريل على أن ملفى الصحة واتعليم، سيكونان على قائمة أولوياته، خاصة وأنه يتمنى أن تُعم منظومة التأمين الصحى فى شتى ربوع مصر، بالإضافة إلى نهضة التعليم.