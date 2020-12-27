أمين الشيوخ: توفير مظلة علاجية مناسبة للنواب من خلال اشتراكاتهم

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على توفير أفضل نظام صحى لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، توفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعى الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.





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