كاف يحتفى بملوك أفريقيا فى 2020.. الأهلى بطل التاسعة والزمالك للسوبر

أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "تويتر" الملوك الثلاثة للبطولات القارية الموسم الجارى، وهم الزمالك بطل السوبر والأهلي الحائز على لقب دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي الذى توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتساءل الاتحاد الافريقي معلقاً على الصور الثلاث: "هؤلاء هم ملوك عام 2020 قبل نهايته بأيام، فمن سيتوج فى 2021 بالبطولات الثلاث ؟".

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما فى فبراير الماضي وشهدت تألقاً غير عادى من جانب لاعبي القلعة البيضاء، بينما استطاع الأهلي إسقاط غريمه التقليدي في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أسابيع قليلة، ليتوج باللقب للمرة التاسعة، ويتأهل مباشرة الى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وضمن الزمالك في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التأهل لدور المجموعات بعد انسحاب فريق جزيلي بطل تشاد، بينما استطاع الأهلي ان يفوز بمواجهة الذهاب أمام سونيديب بطل النيجر بهدف في المباراة التي اقيمت قبل أيام.

ويأمل قطبا الكرة المصرية التتويج بالبطولة فى النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا خاصة أنهما طرفا النهائي فى المسابقة القارية الأكبر بين الأندية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة العودة أمام سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 5 يناير المقبل، حيث استقر مسئولو القلعة الحمراء على اختيار ذلك اليوم لمباراة العودة بعدما منحهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار يوم 5 أو 6 يناير المقبل لخوض مباراة العودة.