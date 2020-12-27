سفير روسيا بالقاهرة: موسكو مستمرة في تعميق العلاقات مع مصر بهدف تسوية النزاعات الإقليمية

أكد سفير روسيا بالقاهرة جورجي بوريسينكو أن بلاده مستمرة في تعميق علاقات الصداقة التاريخية مع مصر وتوسيع التفاعل الاقتصادي وزيادة التنسيق على الصعيد الدولي؛ بهدف تسوية النزاعات الإقليمية.. مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين أصبحت أكبر عمقا وسيكون لها آفاق جيدة في المستقبل.
وقال السفير الروسي - في كلمة له بمناسبة العام الميلادي الجديد، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لأحد - "إننا نحتفل بالعام الجديد الذي سيبدل العام الذي ظهر صعبا جدا للعالم، وذلك لأن الوباء العالمي اختص بالبشرية كلها وأثر سلبا على الاقتصاد وغير حياة الكثير من الناس".
وأشار إلى أن روسيا ومصر واجهتا نفس الصعوبات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وأن كلاهما أظهر القدرة على التغلب على كل التحديات المفاجئة حتى التي لا يمكن التنبؤ بها.. مضيفا "أن البلدين أصبحا أكثر حكمة، وقد أتاح عام 2019 فرصة إضافية للتطور، على سبيل المثال في مجال الاتصالات".
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