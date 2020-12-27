أزمة كورونا تطيح بـ ملوك صناعة الطائرات.. إيرباص تخفض الإنتاج وبوينج توقف التوظيف

لم تتوقف خسائر الجائحة الوبائية لـ فيروس كورونا، الذي تواجهها كبرى الكيانات الاقتصادية والصناعية، على مستوى دول العالم عند حد النزيف المالي فقط، ولكنها تمادت بعيدًا حتى وصل أثرها إلى خطط كبرى ملوك صناعات الطيران من الشركات العالمية المصنعة للطائرات بالعالم، فقلبت موازيين كل الخطط التي وضعتها تلك الشركات لعام 2020 وأيضا لخططها المستقبلية حول خطوط الإنتاج وهيئته التي أصبحت صناعة النقل الجوي تحتاج عقب ضربة هذا الوباء.

فاضطرت تلك الشركات الكبرى المصنعة للطائرات إلى إلغاء العديد من صفقاتها المتفق عليها وأيضا إيقاف الآلاف من عامليها، وتغيير خططها المستقبلية في العمل، لمواكبة الأوضاع الجديدة المتوقع استمرارها حتى العام القادم، التي طرأت على الاقتصاد العالمي بشكل وصناعة الطائرات بشكل خاص.

إيرباص العالمية

خفضت شركة إيرباص إنتاجها بمصانعها في بروتون وفيلتون وبريمن، وقللت ساعات العمل في المواقع، وعلقت الإنتاج في مواقعها الفرنسية والإسبانية لعدة أيام قبل استئناف جزئي في 23 مارس.

وخفضت أيضًا الإنتاج الشهري إلى أربعة طائرات من طراز A220s، وأربعون طائرة من طراز A320، وطائرتين من طراز A330s وست طائرات من طراز A350s.

وسلمت إيرباص عدد (122) طائرة في الربع الأول، أي أقل بـ 40 طائرة مقارنة بالعام السابق، ولم يتسن تسليم 60 طائرة بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، فقد هبطت إيرادات الطائرات بنسبة 22 % ، وانخفضت الأرباح بنسبة 82 % ، وانخفضت الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب بنسبة 95 % ، وكان التدفق النقدي الحر للشركة سلبيًا بلغ 8 مليار يورو.

وفي الربع الأول، انخفض إجمالي أرباح إيرباص المُعدلة قبل الفوائد والضرائب بمقدار النصف ، كما تكبدت خسارة صافية بلغت 481 مليون يورو (مقارنة بأرباح بلغت 40 مليون يورو في العام السابق وينبغي خفض النفقات الرأسمالية بمقدار 700 مليون يورو إلى 1.9 مليار يورو في عام 2020.

شركة بوينج

أوقفت بوينج عمليات التوظيف وذلك بسبب عدد كبير من عمليات الإلغاء من عملائها، وتبين في 11 مارس الماضي أن بوينج ستمارس كامل تسهيلات القروض التي حصلت عليها في فبراير 2020 بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي.

شركة بومباردييه

أبلغت إمبرير شركة بوينج عن تأجيل طلبات طائراتها التجارية، في الوقت الذي أعلنت فيه الأخيرة يوم 25 أبريل الماضي، إنهاء المشروع المشترك بينها وبين إمبرير بعد انتهاء مهلة التأخير في 24 أبريل ، وأرجع ذلك إلى فشل إمبراير في تلبية الشروط ، وفي وقت لاحق من 25 أبريل أكدت إمبرير أنها قد استوفت شروط التوطيد للمضي قدمًا، وأنها ستطلب تعويضًا عن إنهاء بوينج غير المشروع المزعوم للصفقة.

شركة رولز رويس

لم تنج أيضا شركة رويس القابضة لتصنيع المحركات الجوية، من تداعيات الأزمة فقد أعلنت أنها تخطط لخفض 9 آلاف وظيفة في القسم المدني للفضاء، وتؤثر بشكل أساسي على موقعها في المملكة المتحدة في دربي.