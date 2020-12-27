نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيكل" يفتتح الدورة الخاصة للإعلاميين من جنوب السودان بمركز التدريب بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدورة الخاصة للإعلاميين من دولة جنوب السودان، التى ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام.

وأوضح "هيكل" أن الدورة يتم عقدها بناءً على اتفاق مع "مايكل ماكوى" وزير الإعلام لدولة جنوب السودان.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن هذه الدورة تأتى بعد شهر من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جنوب السودان لعقد مباحثات مهمة مع "سلفا كير" رئيس جنوب السودان، والتى تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والعمل على تنمية الموارد المائية والاتفاق على الدعم الفنى وبرامج التدريب فى مختلف المجالات.

وأكد "هيكل" أن الإعلام يلعب دورًا مهمًّا فى تنمية العلاقات بين الشعوب على المستوى الثقافى، وذلك بشكل كبير ومستمر لسنوات طويلة.

وأعرب "هيكل" عن سعادته البالغة بوجود الإعلاميين من جنوب السودان فى دورة خاصة بوزارة الدولة للإعلام فى مصر، مؤكدًا أهمية التعامل الفنى والتدريب فى مجال الإعلام بين البلدين.

وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات واللقاءات مع خبراء متميزين فى المجال الإعلامى، وبعض الزيارات للمواقع التنموية المصرية.