عاجل..إحالة بلاغ المخالفات المالية لمجلس مرتضى منصور إلى نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام، البلاغ المقدم من وزارة الشباب والرياضة ضد مجلس إدارة الزمالك المنحل برئاسة مرتضى منصور، بوجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، إلى نيابة الأموال العامة.
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية المتبعة، والتي تقتضي بإحالة البلاغات إلى النيابة المختصة في أمرها، لتبحث الأمر.
كانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعدما أثبتت لجنة التفتيش المكلفة من الوزارة وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.
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وقامت وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، تضم كل من أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والذي توفى منذ أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .
تعليق مرتضى منصور على وفاة رئيس الزمالك
أعرب مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق عن حزنه بشأن توفى رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري، وتقدم بالعزاء لكامل أسرته متمني أن يسمنه الله فسيح جناته .
وكتب المستشار مرتضى منصور عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" معبرا عن كامل العزاء لأسرة رئيس الزمالك السابق معلقا " ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".
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رئيس الزمالك الجديد
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الماضية، عن تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي في منصب رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.
وكان المستشار أحمد البكري الذي تم تعينه رئيساً للجنة التي تُدير نادي الزمالك، قد توفي منذ أيام، لذلك يستعرض لكم "دوت الخليج" معلومات عن رئيس القلعة البيضاء الجديد..
من هو عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك؟
- مواليد 16 ديسمبر 1957 - محافظة القاهرة.
- تخرج من كلية الحقوق عام ١٩٧٨- ثم التحق بالكلية الحربية "ضباط متخصصين".
- حصل على ماجيستير المعاملات الدولية القانوينة التجارية واللوجيستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- تدرج بالوظائف القضائية بالنيابة والمحاكم العسكرية حتى تولى منصب المدعي العام العسكري.
- عُين رئيساً لهيئة القضاء العسكري حتى عام ٢٠١٩.
- شغل منصب مساعد وزير الدفاع.
- عُين عضواً باللجنة القضائية التي تُدير نادي الزمالك بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٠ - حتى تولى رئاسة النادي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠ خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري.
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وبعد توليه رئاسة إدارة نادي الزمالك، قال المستشار عماد عبدالعزيز "إن شاء الله ربنا يكرم اللجنة والجميع متكاتف من أجل إعلاء إسم نادي الزمالك ويتواجد في مكانته الطبيعية".
ووجه رسالته "أقول لجماهير نادي الزمالك اطمئنوا، نحن هنا من أجل اسعادكم وتحقيق رغباتكم، جميع أعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية ولجنة الكرة، كل ما يشغلنا هو اسعاد جماهير الزمالك".
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