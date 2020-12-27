عاجل..إحالة بلاغ المخالفات المالية لمجلس مرتضى منصور إلى نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام، البلاغ المقدم من وزارة الشباب والرياضة ضد مجلس إدارة الزمالك المنحل برئاسة مرتضى منصور، بوجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، إلى نيابة الأموال العامة.

يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية المتبعة، والتي تقتضي بإحالة البلاغات إلى النيابة المختصة في أمرها، لتبحث الأمر.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعدما أثبتت لجنة التفتيش المكلفة من الوزارة وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.

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وقامت وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، تضم كل من أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والذي توفى منذ أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، و المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .



تعليق مرتضى منصور على وفاة رئيس الزمالك وقامت وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، تضم كل من أعرب مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق عن حزنه بشأن توفى رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري، وتقدم بالعزاء لكامل أسرته متمني أن يسمنه الله فسيح جناته . وكتب المستشار مرتضى منصور عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" معبرا عن كامل العزاء لأسرة رئيس الزمالك السابق معلقا " ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".



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