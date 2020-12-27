التموين: خفض أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية

صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية في المجمعات الإستهلاكية لتصبح بـ 30 جنيهًا، بدلًا من 37 جنيهًا.

وأوضح المصيلحي، إلى أنه كان يتم سابقًا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، وأنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الانتاج المحلي.

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من التموين سواء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة التموين، أنه تم تطوير 300 مكتب تموينى متطور، ومراكز الخدمة المتطورة، لافتًا إلى أنه من المستهدف تطوير 553 مركزًا تموينيًا متطورًا، بحيث يتم تقديم خدمات تموينية متطورة وجارى استكمال أعمال التطوير لـ20 مركز خدمة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020.

تناول التقرير الحديث عما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020/ 2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/ 2020 إلى 84%.

أظهر التقرير توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.

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وقال إن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

