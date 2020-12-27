مصادر لـ دوت الخليج: إصابة النائب هاني أباظة بفيروس كورونا



قالت مصادر لموقع دوت الخليج أن النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أصيب بفيروس كورونا، وتم إجراء مسحة أثبتت إيجابيتها وتم تحويله لمستشفي الألماني السعودي لتلقي العلاج.



و شهد أعضاء مجلس نواب 2021 تصاعدًا في الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية له، والتي أعلنت وزارة الصحة رسميا أنها ضربت البلاد، حيث أعلن عدد من النواب إصابتهم بكورونا واخرهم النائب ضياء داوود الدين، الذي أعلن إصابته وبدءه فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضعوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته.

ولم تكن هذه الحالة الأولى في برلمان 2021، حيث أعلن علن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إصابته بالفيروس منذ أيام، إصابته بالفيروس بعدما شعر بآلام شديدة وأجرى مسحة أكدت إيجابية الفيروس وقرر أن يخضع للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول العلاج.

وأعلن عدد من النواب الاخرين إصابتهم وهم: إبراهيم عويس، عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، وصابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن المنوفية، كريم السادات نائب بدائرة تلا الشهداء، شيرين عبد العزيز عن القائمة الوطنية بالمنوفية، اللواء عبد الله الشيخ عن دائرة قطور بالغربية، فضلًا عن وفاة نائبان بالفيروس فوزي فتي الفائز بالعضوية الجديدة عن القائمة الوطنية من أجل مصر، والدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب بدائرة بنها، وأيضا النائب حسن عيد عن محافظة السويس.