أحمد عاشورلـ دوت الخليج: قانون الإدارة المحلية على رأس أولوياتى التشريعية

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 فى انتظار أجندة تشريعية كبيرة، على رأسها قانون الإدارة المحلية، وبعض القوانين الأخرى الذى تحتاج إعادة نظر.

وأكد عاشور خلال حديثه لـ دوت الخليج، إن قانون الإداة المحلية على قائمة ولوياته، خاصة وأنه لم يخرج إلى النور خلال دور انعقاد المجلس الماضى، بالإضافة إلى قانون قطاع الأعمال والمعاشات والخدمة المدنية.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أنه يسعى للانضمام إلى لجنة القوى والعاملة والخطة والموازنة.

