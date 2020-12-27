فيديو.. النائب دودو العمدة: المطرية دائرة عريقة والتغلب علي إشكالياتها من أولوياتي

قال النائب دودو العمدة، عضو مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع بدائرة المطرية بمحافظة القاهرة، والتغلب علي إشكالياتها وفق طموحات الأهالي ومطالبهم، كونها دائرة كبيرة وعريقة، وصاحبة تاريخ نيابي كبير.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنية عضوية مجلس النواب 2021، مؤكدا علي أنه سينضم للجنة الإدارة المحلية كرغبة أولي والطاقة كرغبة ثانية،، مؤكدا علي أن الإهتمامات بقطاع الصحة والتعليم ستكون علي رأس الأولويات كونها ملفات أساسية تهم المواطن.



ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.