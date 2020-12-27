طالب بالأزهر مصاب بكورونا محذرا زملاؤه:" أنا مستني الموت.. ما تستهروش بالمرض"

وجه طالب بجامعة الأزهر، مصاب بكورونا، رسال مؤثرة لزملائه بكليات الجامعة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بالفيروس".
وقال الطالب في رسالته التي نشرها على إحدى جروبات جامعة الأزهر:" أنا طالب بجامعة الأزهر، بنصح أي واحد بيروح للكلية وهو مستهتر بالمرض وكورونا، خد بالك أقسم بالله الموضوع مش سهل، انت بتدمر حرفيا".
وتابع الطالب في رسالته:" أنا مصاب بكورونا منذ عشرة أيام، وخلاص حاسس ان مافيش أمل، خلاص أنا مستني الموت، فما تحطش نفسك في المكان ده وتندم باستهتارك وقلة وعيك".
وأضاف الطااب خلال منشور له:" أنا قاعد لوحدي ولا حد بيسال عليا، فكنت عايز أي حد يشوف البوست ده يدعيلي من قلبه ان ربنا يشفيني".
فيما انهالت عشرات التعليقات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، على منشور الطالب الذي أصيب بكورونا، متمنين له الشفاء العاجل.
وبدأت الدراسة بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.
وقررت جامعة الأزهر، منع أي طالب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، من دخول الحرم الجامعي.
وعلقت كليات جامعة الأزهر، منشورات على مداخل الكليات تناشد الطلاب والطالبات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكانت دوت الخليج قد كشفت، أن جامعة الأزهر، قد قررت منذ فترة أنه لن يتم تسكين طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكليات القاهرة والأقاليم، بالمدن الجامعية العام الجاري، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.
وقالت المصادر في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر خفضت الكثير من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، ولعدم وجود أي تزاحم داخل الغرف، لتجنب حدوث عدوى بين الطلاب.
وأشارت المصادر في تصريحاتها لتحيا مصر، إلى أنه تم تسكين طالب واحد فقط في الغرفة المخصصة لاثنين، وثلاث في الغرفة التي تستوعب أربع طلاب، الأمر الذي أدى إلى استبعاد ما يقرب من 40% من النسبة المخصصة للتسكين.
ولفتت المصادر، إلى أن أنه لم تسكين حتى الآن غير طلاب الفرق النهائية الحاصلين على تقدير امتياز، والحاصلين على جيد جدا مناطق نائية فقط، طبقا للطاقة الاستيعابية بعد الإجراءات الجديدة، على الرغم من تبقي أسبوعين فقط على امتحانات نصف العام، التي تعقد منتصف يناير.
ونوهت المصادر إلى أن إدارة الجامعة تسعى حاليا لتسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا والمقيمين بمحافظات الوجه البحري، وحال تسكنيهم وتوافر أماكن شاغرة، سيتم تسكين طلاب الفرقة الأولى فقط، ولن يتم تسكين الطالبات.
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