طالب بالأزهر مصاب بكورونا محذرا زملاؤه:" أنا مستني الموت.. ما تستهروش بالمرض"

وقال الطالب في رسالته التي نشرها على إحدى جروبات جامعة الأزهر:" أنا طالب بجامعة الأزهر، بنصح أي واحد بيروح للكلية وهو مستهتر بالمرض وكورونا، خد بالك أقسم بالله الموضوع مش سهل، انت بتدمر حرفيا".

وتابع الطالب في رسالته:" أنا مصاب بكورونا منذ عشرة أيام، وخلاص حاسس ان مافيش أمل، خلاص أنا مستني الموت، فما تحطش نفسك في المكان ده وتندم باستهتارك وقلة وعيك".

وأضاف الطااب خلال منشور له:" أنا قاعد لوحدي ولا حد بيسال عليا، فكنت عايز أي حد يشوف البوست ده يدعيلي من قلبه ان ربنا يشفيني".

فيما انهالت عشرات التعليقات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، على منشور الطالب الذي أصيب بكورونا، متمنين له الشفاء العاجل.

وبدأت الدراسة بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت جامعة الأزهر، منع أي طالب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، من دخول الحرم الجامعي.

وعلقت كليات جامعة الأزهر، منشورات على مداخل الكليات تناشد الطلاب والطالبات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.