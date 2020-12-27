محمود الخطيب يوجه نصيحة لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

ظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لقاء منذ قليل عبر قناة "أبوظبي الرياضية" خلال حضوره بحفل "جلوب سوكر" لاستلام جائزة أفضل نادي على مستوى أفريقيا والوطن العربي.

ووجه محمود الخطيب نصيحة لنجم الكرة الإنجليزية محمد صلاح بعد الحديث عن أزمة بينه وبين نادي ليفربول، ومدربه يورجن كلوب.

وقال محمود الخطيب: "ولدنا محمد صلاح لاعب كبير، وأنصحه بأن يحافظ على علاقته بربه، وأن يركز جيدا في عمله، وألا يلتقت لما يقال عنه، ويجتهد في عمله فقط".

وعن الجائزة التي سيحصل عليها النادي الاهلي خلال الحفل، قال: "النادي الأهلي كبير، واستطعنا رغم الصعوبات، أن نحقق العديد من الانجازات، كما حصلنا على بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي، في نهائي خرج بشكل يليق بفريقي الأهلي والزمالك".

وعن طموحاته في كأس العالم للأندية قال: "بالتأكيد اتمنى أن يصعد النادي الأهلي على منصة التتويج، من أفضل ثلاث أو أربع أندية بالبطولة".

وتابع: "أنا أعلم ما تعرض له اللاعبين من ضغوطات خلال الفترة الأخيرة، لكنهم قادرين على تحقيق إنجاز".

