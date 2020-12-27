نتيجة مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم.. التشكيل الرسمي وتغطية خاصة

يقدم موقع دوت الخليج تغطية خاصة وحصرية لـ نتيجة مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم في الدوري الإنجليزي علي ملعب انفليد، ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بوكسينج داي" لموسم 2020-2021.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

يدخل فريق ليفربول اليوم امام فريق وست بروميتش في الدوري الإنجليزي هو متصدر ترتيب الجدول وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 ونصف بتوقيت القاهرة.

وكان الريدز قد حقق فوز ساحق امام فريق كريستال بالاس بسبعة اهداف مقابل لاشئ ويتصدر ليفربول ترتيب الجدول 31 نقطة.

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تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فابينيو، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

نتيجة مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم

يجلس ليفربول على عرش الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما يلاحقه إيفرتون في مركز الوصافة برصيد 29 نقطة. يحتل فريق ليستر سيتي الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ب28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق إيفريتون وكان اخر مواجهاتة امام فريق مان يونايد وانتهت المباراه بنيجة 2/2 .

يحتل مان يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري ب27 نقطة وكانت اخر مواجهاتة امام فريق ليستر ستي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 . يغيب عن مباراة ليفربول اليوم هم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك، ويغيب عن الضيف كل من ليفرمور وتاونسند وروبسون كانو وبارتلي للإصابة.

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على الجانب الأخر، يدخل فريق وست بروميتش المباراة في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط فقط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل تصحيح مساره في جدول الترتيب.

وكان قد حسم التعادل الإيجابي أخر مباراته أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ13 بهدف لكل منهما.