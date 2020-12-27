فيديو.. النائب محمود توشكي: قضايا الشباب في أولوياتي تحت قبة برلمان 2021



قال النائب محمود توشكي ، عضو مجلس النواب، أنه لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية يكون برلمان 2021 ممثل لكل فئات المجتمع، وخاصة فئات الشباب والمرأة، متمنيا أن يكون هذا التمثيل خطوة إيجابية لخدمة الشعب المصري.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنية عضوية مجلس النواب 2021، مؤكدا علي أن سينضم للجنة الشباب والرياضة، وسيضع قضايا الشباب في أولواته دائما.



ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.

